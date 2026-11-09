Tentative de rapprochement entre Diomaye et Sonko: «Je n’y crois pas», affirme Me Abdoulaye Tine

Le ministre-conseiller et porte-parole de la présidence, Me Abdoulaye Tine, a exprimé des réserves sur les révélations du journaliste Cheikh Yérim Seck concernant d’éventuelles discussions entre le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, en vue d’un rapprochement.



Me Tine a déclaré ne pas croire à l’existence de ces négociations. « Je l’ai (Yérim Seck) entendu ce matin et, si tu veux mon avis, je n’y crois pas », a-t-il affirmé dans l’émission matinale de la Tfm, ce lundi.



Me Abdoulaye Tine a toutefois rappelé que le chef de l’État avait, à un moment donné, manifesté une volonté de conciliation. Mais, selon lui, Bassirou Diomaye Faye a depuis tracé sa propre voie politique, notamment avec la création de son parti Kiiiraay . « Il s’est doté d’un appareil politique qui est Kiiiraay. Il a tracé sa route, il avance et chemine », a-t-il soutenu.



Il a estimé que si des discussions devaient avoir lieu entre les deux responsables, elles devraient d’abord porter sur la situation budgétaire du pays. Pour Me Tine, la priorité reste désormais d'assurer le fonctionnement de l'État et la continuité budgétaire. « Nous sommes face à un défi, celui d’assurer la continuité budgétaire pour que le pays ne s’arrête pas », a-t-il souligné.



Interrogé sur la possibilité de rencontres discrètes, auxquelles leurs collaborateurs ne seraient pas nécessairement associés, le porte-parole de la présidence a indiqué que ces informations n'étaient accompagnées d'aucune preuve. Il a notamment réagi aux révélations faisant état d'une rencontre entre le ministre de l'Intérieur, Makhtar Cissé, et Ousmane Sonko. « Depuis tout ce temps, il n’y a personne qui peut mettre sur la table des preuves qui le confirment », a-t-il insisté.



Il a également ajouté : « Qu’il y ait eu des discussions ou non, d’ici quelque temps, vous en saurez plus, car le 2 décembre viendra bientôt. » Cette date fait référence à l’échéance à partir de laquelle le Président Bassirou Diomaye Faye pourra dissoudre l’Assemblée nationale.



Pour rappel, Cheikh Yerim Seck a expliqué ce matin sur la Rfm que « le Président Diomaye a chargé un de ses amis de négocier ses échanges avec Ousmane Sonko ». Selon le journaliste, un sondage commandité par le chef de l’État aurait indiqué que Pastef pourrait obtenir 59 % des suffrages dans le contexte actuel, ce qui expliquerait les discussions entre les deux hommes.

