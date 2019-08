Drogue saisie au Port : toutes les demandes de liberté provisoire rejetées par le Doyen des juges

Les Allemands, Italiens et autres Sénégalais, inculpés et placés sous mandat dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar, ne vont pas humer l’air de la liberté de sitôt. Pour cause, le Doyen des juges, Samba Sall, a rejeté toutes les demandes de liberté provisoire déposées par ces derniers sur sa table.



En effet, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de rejet pour toutes les demandes introduites par les avocats des personnes inculpées dans cette affaire. Selon le journal « Les Echos », ces derniers ne comptent pas se laisser faire pour autant. Ils envisagent de faire un recours devant la chambre d’accusation.



L’affaire remonte au 26 juin dernier. De la drogue d’une valeur de 240 milliards de F Cfa a été saisie au Port autonome de Dakar. Deux (2) Allemands, deux (2) Italiens et des Sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue.