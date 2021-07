Droits TV: beIN Sports déclenche les hostilités en s'abstenant de payer la LFP

La bagarre a bien démarré. Selon nos informations, beIN Sports n'a pas réglé, comme c'est pourtant prévu dans son contrat, la première échéance pour les deux affiches de Ligue 2 qu'il doit diffuser jusqu'en 2024 pour un montant annuel de 30 millions d'euros. Le règlement, proche de 7,5 M€, aurait dû être effectué le 1er juillet, mais beIN Sports a choisi de ne pas payer la Ligue de football professionnel, jugeant sans doute la somme trop élevée. Pour la Ligue 2, quatre versements sont prévus : le 1er juillet, le 5 octobre, le 1er janvier et le 5 avril.



Il s'agit d'une première secousse qui pourrait en annoncer d'autres, puisque beIN Sports est également détenteur d'un contrat sur la Ligue 1 (332 M€ par an jusqu'en 2024) pour deux affiches (le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures). beIN Sports sous-licencie ces deux rencontres à Canal+ pour le même tarif, mais c'est bien le diffuseur d'origine qatarienne qui est sous contrat avec la LFP. Et, comme Canal+ a annoncé, le 11 juin, son intention de « se retirer de la Ligue 1 » quand la LFP a attribué à Amazon 80 % des matches de l'élite, on peut craindre pour la suite. En clair, beIN Sports, allié naturel de la chaîne cryptée, pourrait ne pas payer non plus la première échéance pour la Ligue 1 (autour de 55 M€). Autant dire que les semaines qui viennent risquent d'être animées.



Contacté, beIN Sports n'a pas souhaité commenter cette information.