Droits TV de la Ligue 1: Caillot veut au moins 800 millions d'euros

Président du Stade de Reims et du collège des clubs de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot souhaite que le montant total des droits TV du championnat (abandonnés par Mediapro) ne descende pas sous les 800 millions d'euros. Il s'explique dans une interview à l'AFP:



"En 2018, la valeur de la Ligue 1 était à un milliard d'euros annuel. On est monté à 1,2 milliard grâce ou à cause de Mediapro. Aujourd'hui, le contexte est compliqué, mais je ne peux pas imaginer qu'on puisse descendre sous les 800 millions d'euros demain. (...) Ce serait une erreur de brader nos droits à Canal+ sous couvert de l'urgence, et d'un autre côté ce ne serait pas une bonne chose pour Canal+ de les prendre trop bas car cela voudrait dire que le produit n'a pas la valeur à laquelle ils veulent le vendre à leurs abonnés".



RMC Sport