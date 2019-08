Droits TV éliminatoires Mondial 2022-2026: Fatma Samoura écrit aux 54 présidents des Fédérations africaines

Une lettre a été envoyée par la Secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, aux 54 présidents des fédérations africaines. Elle demande à ces derniers de signer un accord qui va déléguer les droits des médias pour les éliminatoires des Coupes du monde 2022 et 2026 à la FIFA, selon la RFI.



L’instance dirigeante mondiale fait également savoir dans un communiqué parcouru par « The Guardian » que « tous les droits des médias y compris la couverture en direct, en différé et sur toutes les plateformes de distribution pour tous les matches des FIFA African Qualifiers 2022 et 2026, y compris les éliminatoires, seront commercialisés de manière centralisée par la FIFA ».



Toujours selon le communiqué, « tous les revenus nets générés par les droits médias commercialisés d’une manière centralisée seront entièrement distribués entre les 54 associations membres africaines