Du bateau Le Joola aux routes du Sénégal : l’irresponsabilité qui tue (Par Boubacar Kambel DIENG)

Vendredi dernier, le Sénégal a commémoré le 23ᵉ anniversaire du naufrage du Joola. Vingt-trois ans après, la plaie demeure vive. Ce drame, marqué par la surcharge, la vétusté des équipements et la défaillance des secours, avait suscité des promesses de réformes touchant tous les secteurs du transport. Mais ces engagements ont vite été oubliés.

Aujourd’hui, la menace s’est déplacée sur nos routes : mêmes comportements, mêmes conséquences.

Chaque semaine, des familles pleurent des morts évitables. Des chauffeurs lancés dans des courses folles, des dépassements suicidaires en troisième position, des véhicules surchargés et mal entretenus transforment nos routes en couloirs de la mort.

Le parallèle avec le Joola est insoutenable : l’irresponsabilité perdure, la mémoire s’efface, et l’autorité de l’État se dilue. Il est temps d’agir avec fermeté.

D’abord, par des contrôles routiers permanents, des brigades mobiles sur les axes les plus meurtriers, des radars et caméras pour sanctionner automatiquement.

Ensuite, par des sanctions exemplaires : amendes dissuasives, immobilisation des véhicules dangereux, retrait immédiat des permis et peines fermes contre les récidivistes. Tolérance zéro, sans exception.

Mais la répression seule ne suffira pas. Il faut aussi investir dans la prévention : former les conducteurs, certifier les écoles de conduite, mener des campagnes continues de sensibilisation, et mettre en place une ligne de dénonciation anonyme pour signaler les comportements criminels.

Honorer la mémoire du Joola, c’est plus qu’une cérémonie. C’est refuser que l’irresponsabilité continue de tuer.

Chaque mort sur nos routes est un Joola en miniature. Chaque accident évitable est une honte nationale.

Trop de larmes ont coulé. Trop de vies ont été brisées. Il faut frapper fort. Maintenant.

BKD…