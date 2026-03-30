Durcissement de la loi sur l’homosexualité : Ousmane Sonko évoque des pressions contre le Sénégal

À cette occasion, le chef du gouvernement a souligné que certains combats doivent être soigneusement préparés avant d’être engagés. Selon lui, des groupes opposés au durcissement des lois cherchent à exercer des pressions sur le Sénégal afin d’affaiblir le pays.

Il a ainsi invité les Sénégalais à redoubler d’efforts pour renforcer la souveraineté et l’indépendance économique du pays, qu’il considère comme des conditions essentielles pour préserver les valeurs nationales.

« Il existe, à travers le monde, des groupes puissants qui cherchent à contrôler l’humanité et à imposer leur mode de vie et leur culture. Nous avons dit non », a-t-il déclaré, tout en estimant qu’avant de s’engager dans certains combats, il est nécessaire de se préparer solidement, notamment sur le plan économique.

Le Premier ministre a également indiqué que depuis l’adoption de la loi visant à durcir les peines contre l’homosexualité, le Sénégal fait l’objet d’une attention particulière sur la scène internationale.

Selon lui, certains acteurs pourraient chercher à « asphyxier » le pays, d’où l’importance, a-t-il insisté, de travailler davantage pour consolider la souveraineté nationale.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce lundi 30 mars 2026, la cérémonie de clôture des travaux des Assises nationales des Daara. La rencontre était placée sous le thème : « Repositionner le Daara au cœur du système éducatif pour un Sénégal souverain, juste, prospère et ancré dans nos valeurs fortes ».