Semaine nationale de la jeunesse : le Président Diomaye veut faire de la jeunesse le moteur du développement national

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi 30 mars 2026 à Thiès le lancement officiel de la Semaine nationale de la jeunesse au Sénégal. À cette occasion, le chef de l’État a réaffirmé la place centrale de la jeunesse dans les politiques publiques et dans la construction de l’avenir du Sénégal.



S’adressant aux jeunes, Bassirou Diomaye Faye a déclaré : « Vous êtes aujourd'hui la force la plus importante de notre pays. Lorsqu'une nation repose à ce point sur sa jeunesse, elle doit en tirer toutes les conséquences. Elle doit en faire le cœur de ses priorités, le centre de ses décisions, le moteur de son action. C'est le choix que nous avons fait ».



Le chef de l’État a rappelé que, depuis deux ans, son gouvernement s’est engagé dans une transformation visant à « remettre de la cohérence, de la continuité et de l’efficacité dans l'action publique ». Il a ajouté : « Dans cette transformation, la jeunesse occupe une place centrale parce qu'elle conditionne l'avenir du pays. Nous avons voulu agir sur l'essentiel ».



Pour y parvenir, les autorités ont choisi d’agir sur plusieurs axes essentiels : « Former mieux pour préparer réellement à la vie active. Accompagner davantage pour soutenir l'initiative et l'entrepreneuriat. Ouvrir des perspectives concrètes dans des secteurs porteurs ».



Bassirou Diomaye Faye veut un changement de méthode : « Trop souvent, la jeunesse est évoquée sans être véritablement associée aux décisions. Cela doit évoluer et ça va évoluer ». Il a indiqué qu’un « cadre structuré a été mis en place pour permettre à la jeunesse de faire entendre sa voix, d'apporter ses idées et de contribuer directement aux politiques qui la concernent. C'est le dispositif opérationnel que nous expérimentons depuis deux années ».



Le président de la République a aussi évoqué l’importance du sport comme levier d’éducation, de structuration et de révélation des talents. « Des infrastructures de proximité sont en cours de déploiement dans des dizaines de communes du pays pour élargir l'accès à la pratique sportive et permettre à nos talents d'émerger ».



À Thiès, il a annoncé qu’une « étape importante sera franchie avec la transformation des centres existants en instructeurs de haute performance dédiés à la préparation de notre élite ».



Enfin, le chef de l’État a rappelé que « la Semaine nationale de la jeunesse revient après plusieurs années d'interruption. Elle retrouve sa vocation qui est de rassembler, de valoriser et de créer des dynamiques ».