Thiès : vaste opération de sécurisation conjointe Police-Gendarmerie, 74 individus interpellés

Dans la nuit du 27 au 28 mars 2026, le département de Thiès a fait l'objet d'une vaste opération de sécurisation combinant les unités de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale.



Selon un communiqué de la Police nationale, cette intervention de haute intensité a été personnellement supervisée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, en présence des autorités suivantes : le Directeur de la Sécurité Publique (DSP) ; le Gouverneur de la région de Thiès ; le Commissaire Central de Thiès ; le Commandant de la Légion de Gendarmerie Centre-Ouest.



S'inscrivant dans une logique de dissuasion et de neutralisation des menaces, l'opération a mobilisé un effectif global de 360 éléments, dont :

• Police : 100 agents du GMI et 05 opérateurs de la BIP ;

• Gendarmerie : 149 personnels d'intervention ;

• Logistique : Treize (13) véhicules d'intervention rapide.



Le terrain a été quadrillé par l’érection de sept (07) check-points stratégiques, complétés par deux (02) patrouilles mobiles motorisées sur les axes sensibles.



Les contrôles et perquisitions ont abouti à l'interpellation de 74 individus pour les motifs suivants :

• 58 pour vérification d'identité ;

• 07 pour Ivresse Publique et Manifeste (IPM) ;

• 06 pour les nécessités de l'enquête ;

• 02 pour vol en réunion ;

• 01 pour détention de stupéfiants (03 comprimés d'Ecstasy).



Le volet contrôle routier a permis d'enregistrer des résultats significatifs :

• 24 véhicules automobiles et 31 motocyclettes ont été mis en fourrière.

• 189 pièces administratives afférentes à la circulation.

• 573 000 FCFA perçus au titre des amendes forfaitaires.

