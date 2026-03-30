Equipe du Sénégal : le sélectionneur Pape Thiaw insiste sur la cohésion et la concurrence saine

À la veille de la rencontre amicale contre la Gambie à Diamniadio (19h00 GMT), le sélectionneur des « Lions » Sénégal, Pape Thiaw, s’est exprimé en conférence de presse sur la concurrence au sein de son groupe et sur l’importance de l’esprit d’équipe, qui prime selon lui sur les individualités.



« Je continue à le confirmer : peut-être qu’aujourd’hui, je dirais que j’ai 11 ou 12 joueurs qui sont titulaires. Mais pour l’instant, non. Pour moi, tous les joueurs sont titulaires, et à chaque match, ils le montrent. Même lorsqu’il y a des changements, l’intensité, le jeu et l’envie sont toujours là », a-t-il déclaré.



Sur le plan sportif, Pape Thiaw a insisté sur la richesse de son effectif et la mentalité de ses joueurs : « Ce que j’adore avec ce groupe, c’est la concurrence saine. Les joueurs sont toujours présents à leur poste, ils sont de vrais patriotes. Ils veulent simplement que l’équipe gagne, ensemble. C’est ça et il faut que ça continue, et ça, c’est très bien ».



Le sélectionneur a également mis l’accent sur la préparation pour la Coupe du monde. « Nous allons participer à une compétition majeure, la Coupe du Monde. Souvent, dans certaines équipes africaines, ce sont les joueurs qui jouent pour eux-mêmes, pas pour l’équipe. Pour nous, c’est l’équipe qui prime. Et ce groupe a bien compris cela, on voit la cohésion, l’état d’esprit combatif. Un pour tous, tous pour un. Et ça, c’est ce qui est beau pour nous », a confié le technicien sénégalais.