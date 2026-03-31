Justice : Mamadou Guèye, maire de Djida Thiaroye Kao, placé sous mandat de dépôt

L’ancien directeur des Domaines et actuel maire de Djida Thiaroye Kao, Mamadou Guèye, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 30 mars 2026 par le juge d'instruction du deuxième cabinet, Magatte Thiam. Cette décision fait suite à son inculpation pour plusieurs griefs, notamment « escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux » ainsi que « blanchiment de capitaux ». Assisté de trois avocats lors de son audition, l'édile a passé sa première nuit en milieu carcéral.







Cette procédure judiciaire s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur l'assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye, une affaire pilotée par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Le dossier a déjà vu défiler plusieurs personnalités de l'ancien régime, dont l'ex-ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall et Mame Boye Diao. Mamadou Guèye, qui occupait le poste de dernier directeur des Domaines sous la présidence de Macky Sall, faisait l'objet d'un « mandat d'amener »alors qu'il se trouvait à l'étranger.







L'interpellation du maire a été finalisée par la Brigade de Recherches de Keur Massar, agissant sous délégation judiciaire. Les enquêteurs ont cueilli le suspect à son domicile dès son retour au Sénégal, sur réquisitoire du procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko. L'instruction devra désormais déterminer les responsabilités exactes des différents acteurs cités dans ce dossier foncier complexe.

