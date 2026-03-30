Le Parlement israélien adopte une loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens

La Knesset israélienne (parlement) a adopté lundi une loi controversée autorisant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens.
Le texte a été approuvé en deuxième et troisième lectures par 62 voix contre 48, avec une abstention, rapporte le quotidien Yedioth Ahronoth.
Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a voté en faveur de la loi.
Le texte a été approuvé en deuxième et troisième lectures par 62 voix contre 48, avec une abstention, rapporte le quotidien Yedioth Ahronoth.
Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a voté en faveur de la loi.
Autres articles
-
Guerre au Moyen-Orient: l'Iran affirme que Washington prépare une offensive terrestre malgré les efforts diplomatiques
-
Les États membres de la CPI divisés au sujet du procureur, visé par une enquête
-
France / G7 : L’Afrique du Sud écartée du sommet d'Évian sous la pression de Washington, affirme Pretoria
-
France: Marcel Humblot, maire de Morionvilliers, décède à 87 ans au lendemain de sa 11e réélection
-
L’Iran annonce « laisser les navires non hostiles » emprunter le détroit d’Ormuz