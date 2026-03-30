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Le Parlement israélien adopte une loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens



Le Parlement israélien adopte une loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens
La Knesset israélienne (parlement) a adopté lundi une loi controversée autorisant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens.
 
Le texte a été approuvé en deuxième et troisième lectures par 62 voix contre 48, avec une abstention, rapporte le quotidien Yedioth Ahronoth.
 
Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a voté en faveur de la loi.
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Anadolu Agency

Lundi 30 Mars 2026 - 22:32


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