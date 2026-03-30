Le Parlement israélien adopte une loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens

La Knesset israélienne (parlement) a adopté lundi une loi controversée autorisant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens.



Le texte a été approuvé en deuxième et troisième lectures par 62 voix contre 48, avec une abstention, rapporte le quotidien Yedioth Ahronoth.



Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a voté en faveur de la loi.