Justice : Kader Dia, Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall placés sous mandat de dépôt

Le paysage médiatique sénégalais est secoué par le placement sous mandat de dépôt, ce lundi 30 mars 2026, du chroniqueur Kader Dia et des journalistes Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall. Présentés au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les trois prévenus ont été fixés sur leur sort après leur face-à-face avec le magistrat instructeur.







Le trio avait été interpellé par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée dans l’affaire impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo et d’autres mis en cause. Selon des informations exclusives de Seneweb, le juge a suivi le réquisitoire du parquet en ordonnant leur détention préventive.







Les chefs d’inculpation retenus contre les trois professionnels des médias sont particulièrement graves. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre-nature et transmission volontaire du VIH/Sida ». Le dossier est désormais entre les mains du magistrat instructeur pour la suite de l’information judiciaire, qui devra faire la lumière sur les faits reprochés.

