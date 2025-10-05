E-CFA : Seydi Bocoum vante les atouts de la future monnaie numérique de la BCEAO

L’économiste et expert en politiques monétaires Seydi Bocoum a salué, ce dimanche, les avancées promises par la future monnaie numérique de la BCEAO, le e-CFA, lors de son passage dans l’émission Grand Jury sur la RFM. Selon lui, cette innovation marquera une nouvelle ère de transparence et de sécurité dans la gestion financière au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



« Avec cette monnaie numérique, il n’y aura plus de vol ni de détournement, la monnaie étant digitalisée », a affirmé Seydi Bocoum, soulignant que la traçabilité totale des transactions permettra de réduire considérablement les pratiques frauduleuses.



L’économiste a également mis en avant le potentiel du e-CFA dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics.



« L’argent des investissements ne sera plus détourné. Cet argent ne va pas créer de l’inflation », a-t-il expliqué, insistant sur les mécanismes de contrôle que la digitalisation permettra d’instaurer.



L’expert voit dans cette initiative une opportunité historique pour l’Afrique de l’Ouest de moderniser son système monétaire, d’élargir l’inclusion financière et de renforcer la souveraineté économique de la région.



Le e-CFA est attendu comme un outil de transformation économique, capable de sécuriser les échanges, de favoriser la transparence budgétaire et de faciliter les transactions dans l’espace UEMOA.