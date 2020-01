ECO - Révélation du Financial Time: la France va nommer un représentant indépendant à la Banque Centrale régionale

La France ne sortira pas de la nouvelle monnaie ECO, comme l’ont annoncé les autorités, de part et d’autres. Même si elle ne va plus siéger au Conseil d’administration. Selon la très sérieuse revue économique Financial Time, Emmanuel Macron va nommer un représentant indépendant à la Banque Centrale Régionale pour surveiller les réserves. Ce qui n’a pas été révélé jusqu’ici. Puisque les termes du nouvel accord n’ont jusqu’à présent pas été publiés par l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).



« Le nouvel arrangement a été présenté comme une transition en douceur. La France désignera un représentant «indépendant» auprès de la Banque Centrale Régionale et contrôlera quotidiennement les réserves », peut-on lire dans le journal américain



Pour ce qui s’agit de la parité de la nouvelle monnaie, le Financial Time de préciser: « Pourtant, s'il y a un choc des matières premières ou une crise politique, l'Eco pourrait subir une pression soutenue. Ce n’est qu’alors que la France sera résolue à protéger une monnaie qui ne porte plus son imprimatur ».



Et la célèbre revue économique d’ajouter: « En l'absence de volonté française, la discipline budgétaire et monétaire des seuls États africains préservera l'ancrage. Pas mal de commentateurs francophones ont regardé avec méfiance les pays voisins, où l'inflation élevée, la dévaluation et la dépréciation ont été la norme. Lorsque la monnaie du Nigéria a remplacé la livre sterling en 1973, elle était évaluée à deux nairas la livre. Aujourd'hui, vous avez besoin d'environ 470 nairas pour effectuer la même transaction. »