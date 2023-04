EURO 2028: Le Royaume-Uni et l’Irlande déclarent leur candidature officielle

Quatre ans après la prochaine compétition qui se déroulera en Allemagne, l’Euro pourrait donc avoir lieu sur les îles Britanniques, souligne Footmercato.

Alors que la date finale de dépôt de candidature est fixée ce mercredi 12 avril, Le Royaume-Uni et l’Irlande n'ont pas raté l'occasion de soumettre leur candidature finale pour accueillir l’UEFA EURO 2028.

Les deux pays ont présenté un plan détaillé pour montrer comment ils collaboreront pour organiser un festival historique du football pour toute l’Europe et élever le tournoi à de nouveaux sommets. La candidature comprend dix stades.

Les 10 stades choisis pour la candidature pour l’UEFA EURO 2028 sont : Wembley, Tottenham Hotspur, Hampden Park, St James’ Park, le nouveau stade Everton, Aviva Stadium (Dublin), Casement Park (Belfast), Hampden Park (Glasgow), Principality Stadium (Cardiff).



Le Royaume-Uni et l’Irlande ont une réputation solide en tant que destinations d’événements de premier plan et ont déjà accueilli avec succès certains des plus grands tournois sportifs mondiaux. Leur vision, « Football pour tous, Football pour le bien. Football pour l’avenir », promet de contribuer à une croissance du football plus diversifiée et plus inclusive, de se connecter avec de nouveaux publics et de la prochaine génération de fans et de bénévoles.

A noter que la candidature met également l’accent sur la durabilité et les bonnes pratiques de gouvernance, notamment un plan de transport compact et connecté et la réduction des émissions.

Toutefois, un rival se présentera sur leur route, il s’agit de la Turquie. Candidats en 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024, les Turcs ont décidé de présenter une candidature pour l’édition 2028, mais aussi pour l’édition 2032.



Cela offre ainsi une possibilité supplémentaire pour la Turquie qui sera opposée à l’Italie pour l’attribution de l’Euro 2032. Les pays hôtes de ces deux compétitions seront connus en octobre prochain.