EasyJet visée par une cyberattaque compromettant 9 millions de clients

La compagnie aérienne low-cost easyJet a annoncé, mardi 19 mai, avoir été l'objet d'une cyberattaque "hautement sophistiquée" ayant compromis les données personnelles d'environ 9 millions de clients.



"Il n'y a pas de preuve que des données personnelles aient été utilisées à mauvais escient, néanmoins nous communiquons avec les quelque 9 millions de passagers dont les détails de voyage étaient accessibles pour les conseillers sur les moyens de se protéger et de minimiser le risque potentiel de piratage".



Les pirates informatiques ont eu accès aux adresses emails et aux détails du voyage, et dans un faible nombre de cas, soit 2 208 personnes, aux données des cartes de crédit, de ses passagers, a précisé dans communiqué la compagnie, déjà très fragilisée par la pandémie de coronavirus.



Le secteur aérien traverse la pire crise de son histoire à cause de la pandémie qui en l'espace de quelques semaines a forcé les compagnies à suspendre la majeure partie, voire tout leur programme de vols.