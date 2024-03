Eau potable, infrastructures et emplois : Amadou Ba promet tout aux habitants de Mbacké

« Je serai le Président de l'emploi des jeunes », a déclaré Amadou Ba. Le candidat de la coalition BBY a aussi pris des engagements à l’endroit des populations de Mbacké et de la région de Diourbel en générale. Il s'engage à apporter l'eau potable à Mbacké. « Une fois élu président le premier acte que je vais poser ici à Mbacké, le problème de l'eau sera définitivement réglé et ce ne sera pas uniquement à Mbacké mais depuis Touba. »



Le deuxième point concerne l’emploi des jeunes. « pour l'emploi des jeunes, je m'engage à créer un million d'emploi dans les 5 ans qui suivent et ce sera réparti par rapport à la densité de la population et c'est Mbacké le département le plus peuplé. L'émergence attendu en 2035 sera réalisée à Mbacké en 2030 », a indiqué le candidat de Benno.

« On ne peut parler de programme de modernisation sans parler des daaras », de l’avis d’amadou Ba. Il promet 10milliards pour la modernisation et l’amélioration des conditions de vie des talibés ou des « Ndongo daaras. »



Pour les femmes, » création d'une banque de développement pour les jeunes, les femmes et les émigrés en plus des financements des 200 mille Fcfa pour une autonomisation des femmes dans les foyers ».

Le 3 ème âge, il promet une retraite généralisée, une augmentation de la bourse familiales de 5O à 150mil Fcfa.

« On va s'occuper de tout ce qui est infrastructure dès que je serai élu et le bitumage de la route Taif -Sadio, se fera avant la fin de 2024. Et pour que cela se concrétise vous devez faire ce qu'il faut c'est à dire me porter à la tête du pays le 24 mars. Si c'est fait je m'engage à améliorer les conditions de vie à Mbacké», a fait savoir l'ancien Premier ministre.



Amadou Ba a, par ailleurs, salué la mobilisation des militants de Mbacké. « Je suis satisfait de cette mobilisation car Mbacké est le premier département. ».