Eaux usées dans les quartiers de Dakar: les habitants de la SICAP et de Arafat n'en peuvent plus

Les habitants de la SICAP Liberté 1, 2 et 3, sont dans tous leurs états. Ces derniers ne veulent plus cohabiter avec les eaux usées qui envahissent leurs maisons et leurs rues. Ils appellent les autorités au secours.



« Nous les habitants de la Sicap Liberté, nous sommes très fatiguées. Nous n’arrivons plus à vaquer à nos préoccupations à cause de ses eaux usées que vous voyez. C’est cette situation que nous vivons ici, c’est inacceptable. Nous avons à plusieurs reprise tenté d’appeler l'Onas (Office national de l'assainissement du Sénégal, mais jusque-là, aucune réaction. Nos enfants n’arrivent pas à sortir. Les risques de maladie sont là », tonne leur porte-parole.



Même situation constatée au quartier Arafat de Grand Yoff où les eaux des fosses septiques refoulées envahissent les rues. Une odeur nauséabonde se dégage. « Nous étions dans la mosquée à l’heure de la prière de 14 heures, toute de suite, l’eau est entrée dans la mosquée. Nous avons vu les agents de Onas qui travaillaient ici. Et nous ne savons pas ce qui s’est passé jusqu'à ce que l’eau refoulée des canaux envahissent les maisons », a souligné Souleymane Sané, porte parole des habitants d’Arafat.

Toutefois les habitants interpellent les autorités à réagir pour régler ce problème, livre Walf radio.