Ébats sexuels sur la terrasse de la mosquée de Baobab: les détonants aveux des deux homos

L’affaire de mœurs qui secoue le quartier d’Amitié-Baobab-Karack connaît un nouveau développement. En effet, « Libération », révèle qu'O.Diallo (35 ans) et D.Camara (16 ans de nationalité guinéenne) ont été mis à la disposition du parquet hier jeudi après avoir été surpris en pleins ébats sexuels sur la terrasse de la mosquée de Baobab. Le sieur Diallo, maître coranique et domicilié dans la mosquée où son père est gardien, a accusé les esprits.



Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est une dame, A.Dieye, habitant dans un immeuble situé en face de la mosquée, qui a aperçu la scène torride depuis sa terrasse alors qu'elle était sortie passer un coup de fil. Cette dernière a renseigné avoir aperçu O.Diallo pénétrant D.Camara qui était à quatre pattes. Choquée, elle a filmé et photographié la scène avant d'avertir les riverains. Les vidéos et les photos ont d'ailleurs été remises à la police.



Lors de son interrogatoire, D.Camara a indiqué qu'O.Diallo l'avait abordé un jour pour lui dire qu'il serait victime d'un mauvais sort que lui seul pouvait « enlever ». Le jeune guinéen a informé n'avoir pas donné de crédit aux propos d'O.Diallo qui est revenu à la charge, une autre fois, pour le harceler. Puis, en récitant des incantations, il lui a juré qu'il lui jetterait un mauvais sort qui le réduirait à néant s'il refusait ses avances dont le but était de le « sauver ». L’adolescent de 16 ans a confessé avoir pris peur et c'est ainsi qu'il a suivi O.Diallo qui a installé une des nattes de prière sur la terrasse de la mosquée, avant de lui intimer l'ordre de se déshabiller et a commencé a le pénétrer.



De son côté, O.Diallo n'a pas cherché à nier les faits et a accusé « les esprits ». « Je suis possédé par des esprits. Ils me poussent à faire n'importe quoi et n'importe quand », a-t-il prétendu. Toutefois, les policiers ont pu découvrir que ce n'est pas la première fois que le maître coranique se livrait à de pareils actes puisqu'il aurait même harcelé sexuellement des membres de sa propre famille.



Selon le journal, aucun certificat médical ne prouve le sieur Diallo souffre de troubles. Il a été déféré hier « pour pédophilie, détournement de mineur et actes contre nature ». D.Camara lui est visé pour actes contre nature.