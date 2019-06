Ebola: l'OMS convoque une réunion d'urgence après des cas en Ouganda

Après avoir touché plus de 2000 personnes en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola est arrivé en Ouganda où trois cas ont été détectés. Un jeune garçon de 5 ans est décédé dans la nuit de mardi à mercredi.





Un garçon de 5 ans, premier cas d'Ebola en Ouganda depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a dix mois, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites de cette maladie, a-t-on appris, mercredi 12 juin, auprès d'un responsable du ministère ougandais de la Santé. A cet effet, une réunion d'urgence vient d'être convoquée par l'Organisation Mondial de la Santé (OMS).



"Le garçon testé positif pour Ebola hier à Kasese est décédé la nuit passée dans l'unité de mise en quarantaine", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère ougandais de la Santé, sous couvert d'anonymat.



"Comme le veut la pratique pour les cas d'Ebola, il est recommandé que les victimes soient enterrées immédiatement, et il le sera vraisemblablement aujourd'hui", a ajouté la même source, ajoutant que "tous les membres de sa famille ont été mis dans l'unité de quarantaine pour une observation plus facile".



Deux autres cas d’Ebola ont par ailleurs été confirmés quelques heures après le décès du jeune garçon, a annoncé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), citant la ministre ougandaise de la Santé, Ruth Aceng.