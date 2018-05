Ebola : l'Oms s'attend au pire en République démocratique du Congo

La situation sanitaire et humanitaire est très inquiétante en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la Santé (Oms), citée par Rfi, affirme que le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola dans ce pays est « élevé ».



« Une équipe de l'Organisation mondiale de la Santé se trouve actuellement à Bikoro (le foyer de l'épidémie), où l'aide humanitaire est en train de se coordonner. Des laboratoires mobiles devraient également être déployés sur place pour prélever et analyser les personnes suspectées d'être contaminées », ont renseigné nos confrères avant d'ajouter que l'Oms se préparait au « pire des scénarios ».



Selon le directeur du programme de gestion des situations d’urgence de l’OMS, Peter Salama, qui a animé ce vendredi une conférence de presse à Genève et cité par Le Monde, il y a de véritables raisons de s'alarmer de la situation qui prévaut en Rdc. "Pourquoi sommes-nous préoccupés par cette épidémie ? Bien sûr, c’est une maladie mortelle, avec un taux de létalité qui va de 20 % à 90 %. Nous savons aussi que plusieurs éléments nous préoccupent, car ils risquent d’amplifier cette épidémie", a-t-il lâché.