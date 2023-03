Echauffourées à Saint-Louis : acculées par les jeunes, les forces de l'ordre prennent la fuite (Vidéo)

Les heurts ont éclaté à Saint-Louis (Nord), à l'instar des autres localités du pays. Au moment où ces lignes sont écrites, les jeunes s'affrontent aux forces de défense et de sécurité. Après quelques échangent de jets de pierre et grenades lacrymogènes, les hommes en bleu ont pris la poudre d'escampette car ne pouvant plus maîtriser la foule.

Aminata Diouf

