Ecoles Franco-Sénégalaises: Le Collectif des enseignants Sénégalais dénonce la remise en cause unilatérale de leur détachement

Le "Collectif des enseignants Sénégalais des Ecoles Franco-Sénégalaises" de Dial-Diop et de Fann de Dakar (république du Sénégal) a informé l'opinion publique sénégalaise, française et internationale de la remise en cause unilatérale de leur détachement comme enseignants par les autorités françaises.



Suite à leur grève, « l'Ambassade de France à Dakar a décidé de mettre fin à leur détachement en tant que fonctionnaire sénégalais et a lancé un appel unilatéral au recrutement d'autres enseignants sénégalais à leur place. Le Ministère de l'Education Nationale du Sénégal s'est fait complice de ce forfait. Cette privatisation de fait est une violation de l'accord-cadre de coopération entre le Sénégal et la France de 1972, entre les Ministères de l'Education du Sénégal et de la France », précise le communiqué.



Le Front pour une Révolution anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP/Sénégal) et le Collectif Afrique/France dénoncent avec vigueur cette scandaleuse « injustice » dont sont victimes les enseignants des Ecoles Franco-Sénégalaise.



Toutefois ils demandent la cessation ces pratiques dites de "coopérations" qui rappellent l'époque coloniale et qui sont attentatoires aux principes de d'équité et d'égalité entre salariés et du respect de l'indépendance nationale des Etats tiers. Ainsi, ils appellent les syndicats sénégalais et français à défendre les concernés.