Economie : la production d’énergie et d'eau grimpe de 10,3% et l'environnement de 6,3% en mai 2026

La production d’électricité, de gaz et d’eau a enregistré une hausse de 10,3% en mai 2026 par rapport à mai 2025, portée par la production d’électricité et de gaz (+10,6%) ainsi que d’eau (+9,6%). Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), cette dynamique positive se confirme en cumul sur les cinq premiers mois de l’année 2026 avec une progression de 9,5% par rapport à la même période de l'année précédente.



Parallèlement, la production des industries environnementales s'est redressée de 6,3% en mai 2026 comparativement à mai 2025, un résultat principalement porté par la hausse de l’activité de traitement des eaux usées collectées et des boues. L'ANSD tempère néanmoins cette reprise mensuelle en signalant que la production globale de ces industries environnementales au cours des cinq premiers mois de 2026 affiche un recul de 2,2% par rapport à la période correspondante de 2025.

