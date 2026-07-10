La production industrielle baisse de 7,2% en mai 2026 malgré la résilience du coton en cumul

La production industrielle hors égrenage de coton a enregistré un recul de 7,2% en mai 2026 par rapport à la même période de l’année 2025. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ce repli est essentiellement provoqué par la chute de 24,2% de la production des industries extractives. Cette tendance baissière globale a toutefois été amortie par les progressions simultanées des secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau (+10,3%), des industries environnementales (+6,3%) et des industries manufacturières (+5,9%). Hors hydrocarbures, l'activité industrielle affiche d'ailleurs une croissance de 2,0% en glissement annuel.



Sur une perspective plus longue, la dynamique globale reste positive puisque la production industrielle globale s'améliore de 0,9% en cumul sur les cinq premiers mois de l'année 2026 par rapport aux cinq premiers mois de 2025. Hors hydrocarbures, la progression cumulée atteint 3,1% sur cette même période.



L'activité d'égrenage de coton est restée quasi inexistante au cours du mois de mai 2026 en raison de son cycle habituel de production. L'ANSD souligne néanmoins qu'en cumul sur les cinq premiers mois de l'année 2026, la filière affiche une solide croissance avec une hausse de 20,5% de sa production comparativement à la période correspondante de l'année précédente.