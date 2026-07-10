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Chute des industries extractives de 24,2% en mai 2026 face à une hausse de 5,9% de la manufacture



Chute des industries extractives de 24,2% en mai 2026 face à une hausse de 5,9% de la manufacture
La production des industries extractives a enregistré un recul de 24,2% en mai 2026 par rapport au même mois de l'année 2025. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ce fléchissement est lié à la baisse simultanée de l'extraction des autres produits extractifs (-24,2%), des hydrocarbures (-19,0%) et des minerais métalliques (-11,0%). En cumul sur les cinq premiers mois de l’année 2026, la production de ce secteur se réduit de 9,8% comparativement à la période correspondante de 2025.
 
À l'inverse, la production manufacturière a progressé de 5,9% en mai 2026 relativement à la même période de l'année précédente. L'ANSD attribue cette augmentation à la bonne tenue de la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques (+19,7%), des produits agroalimentaires (+12,7%) et de papier et carton (+9,2%). Ce dynamisme mensuel a permis de compenser les replis notés dans le raffinage et la cokéfaction (-36,5%), la métallurgie et la fonderie (-24,6%) ainsi que les matériaux minéraux (-0,3%). Sur les cinq premiers mois de 2026, la production des industries manufacturières affiche une croissance cumulée de 7,4% par rapport à son niveau de 2025.
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Vendredi 10 Juillet 2026 - 22:09


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