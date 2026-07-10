Economie : la balance commerciale du Sénégal bascule dans le rouge avec un déficit de 13,3 milliards de FCFA en mai 2026

Le solde de la balance commerciale s’est établi à –13,3 milliards de FCFA au mois de mai 2026, contre un excédent de +1,5 milliard de FCFA le mois précédent. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dans son "Bulletin Mensuel des Statistiques du Commerce Extérieur" publié ce 10 juillet 2026, cette situation s’explique par le creusement du déficit commercial vis-à-vis du Nigéria (–63,9 millions de FCFA contre –5,4 milliards de FCFA en avril) et de l’Argentine (–19,3 milliards de FCFA contre –16,0 milliards de FCFA). La réduction des excédents enregistrés avec la Suisse (+50,9 milliards de FCFA contre +110,2 milliards de FCFA) et le Mali (+40,2 milliards de FCFA contre +72,8 milliards de FCFA) a également pesé sur ce résultat.



Cette baisse mensuelle a été limitée par l’amélioration du solde commercial à l'égard des Pays-Bas, qui passe à +125,6 milliards de FCFA contre –6,6 milliards de FCFA en avril 2026, et de l’Inde, qui s'établit à +12,8 milliards de FCFA contre –15,5 milliards de FCFA le mois précédent. En cumul, le solde à fin mai 2026 affiche une nette amélioration en s'établissant à –0,3 milliard de FCFA, contre –698,2 milliards de FCFA pour la même période en 2025.