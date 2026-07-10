Economie : baisse de 5,5% des importations sénégalaises à 516,1 milliards de FCFA en mai 2026

Les importations de biens du Sénégal se sont chiffrées à 516,1 milliards de FCFA au mois de mai 2026 contre 546,1 milliards de FCFA le mois précédent, enregistrant une diminution de 5,5%. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dans son » Bulletin Mensuel des Statistiques du Commerce Extérieur » publié ce10 juillet2026. Ce repli mensuel est imputable à la baisse des achats d'engrais, qui sont passés de 12,3 milliards à 1,7 milliard de FCFA, d'autres véhicules terrestres et d'huiles et graisses animales et végétales. Cette contraction a été amortie par la reprise des importations d'huile brute de pétrole, atteignant 62,8 milliards de FCFA après un niveau nul en avril, ainsi que par les achats de camions et camionnettes. Comparées au mois de mai 2025, les importations se contractent de 7,4%, tandis que leur cumul sur les cinq premiers mois de 2026 recule de 13,0% pour s'établir à 2 629,9 milliards de FCFA.



Les produits pétroliers raffinés se positionnent comme le premier poste d'importation du mois avec 116,1 milliards de FCFA, suivis de l'huile brute de pétrole (62,8 milliards de FCFA) et des autres machines et appareils (44,2 milliards de FCFA). La République Populaire de Chine demeure le premier fournisseur du Sénégal avec 17,4% des parts de marché, devant le Nigéria (12,5%), la France (8,6%), la Russie (8,0%), les États-Unis d'Amérique (7,0%) et l'Inde (6,1%).