Baisse de 8,2% des exportations sénégalaises en mai 2026 malgré la poussée du pétrole brut

Les exportations du Sénégal ont atteint 502,8 milliards de FCFA au mois de mai 2026, enregistrant un recul de 8,2% par rapport aux 547,7 milliards de FCFA comptabilisés le mois précédent. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ce repli mensuel s'explique principalement par le fléchissement des ventes à l'extérieur d'or non monétaire, qui sont passées de 144,3 milliards à 59,6 milliards de FCFA, de cigarettes (2,0 milliards contre 9,9 milliards de FCFA), de gaz naturel liquéfié (15,1 milliards contre 21,1 milliards de FCFA) et de légumes frais. Cette baisse globale a toutefois été amortie par la forte progression des exportations de pétrole brut, qui ont grimpé à 208,8 milliards de FCFA contre 138,5 milliards de FCFA en avril, suivies de l'acide phosphorique et des produits pétroliers raffinés.



En glissement annuel, les expéditions sénégalaises affichent une progression de 7,1% comparativement au mois de mai 2025. La tendance à long terme demeure également haussière, avec un cumul à fin mai 2026 s'établissant à 2 629,6 milliards de FCFA contre 2 325,7 milliards de FCFA pour la même période de l'année précédente, soit une croissance de 13,1%.



Le pétrole brut se positionne comme le premier produit d'exportation du mois avec 208,8 milliards de FCFA, devant l'or non monétaire (59,6 milliards de FCFA) et les produits pétroliers raffinés (50,9 milliards de FCFA). Sur le plan géographique, les Pays-Bas s'imposent comme le premier client du Sénégal en captant 26,1% des parts de marché, suivis de l'Italie (14,8%), la Suisse (10,4%), l'Inde (8,8%) et le Mali (8,1%).