Mondial 2026 : Kalidou Koulibaly brise le silence et rejette toute ingérence dans les convocations

Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est sorti du silence plus d’une semaine après l’élimination des Lions en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, le défenseur d’Al-Hilal est revenu sur la déception liée à cette sortie prématurée, tout en répondant aux polémiques nées après la compétition.



Certaines informations relayées dans la presse avaient notamment évoqué un différend autour de la non-convocation de Malang Sarr, le capitaine sénégalais étant accusé d’avoir influencé les choix du sélectionneur Pape Thiaw. Des accusations que Kalidou Koulibaly a fermement démenties.



« Depuis notre élimination, les nuits sont longues. Quand on porte ce brassard, on ne rentre pas simplement chez soi après une défaite. On se repasse les images, encore et encore, à la recherche de réponses, en emportant avec soi la déception de tout un peuple », a-t-il écrit.



Reconnaissant la responsabilité de l’équipe dans cet échec, le défenseur a tenu à remercier les supporters sénégalais pour leur soutien. « Nous voulions vous rendre fiers, vibrer avec vous à nouveau et faire durer le rêve d’une Coupe du monde pour notre pays le plus longtemps possible.



Malheureusement, nous n’avons pas été à la hauteur de nos ambitions », a-t-il déclaré.

Le capitaine des Lions a assumé sa part de responsabilité dans cette élimination. « En tant que capitaine, j’assume pleinement cette élimination. Nous avons notre part de responsabilité. Nous n’avons tout simplement pas été assez performants pour poursuivre cette aventure », a-t-il reconnu.



Réagissant aux critiques, Koulibaly estime qu’elles sont « légitimes » mais refuse que l’intégrité des joueurs soit remise en cause. « Je ne peux pas laisser salir l’honneur d’hommes qui ont toujours mis un point d’honneur à défendre les couleurs du Sénégal », a-t-il affirmé, assurant que le groupe est resté « uni, solidaire et profondément professionnel du premier au dernier jour ».



Sur les accusations concernant son rôle dans les convocations, l’ancien joueur de Chelsea a été catégorique : « Je n’ai jamais choisi un seul joueur pour une sélection. Je n’ai jamais empêché un seul joueur de rejoindre la Tanière, ni demandé l’exclusion de qui que ce soit. »



Il a rappelé que les décisions sportives relèvent exclusivement du sélectionneur national. « Les convocations, les compositions d’équipe et les choix techniques lui appartiennent entièrement. Nous les avons toujours respectés », a-t-il ajouté.



Concernant le staff technique et la Fédération sénégalaise de football (FSF), Kalidou Koulibaly a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer. « Chacun prendra ses responsabilités et communiquera en son nom », a-t-il souligné.



Le capitaine des Lions a enfin appelé à tirer les leçons de cet échec tout en défendant l’héritage de cette génération. « Cette élimination fait mal. Très mal. Mais elle ne doit pas effacer tout ce que cette génération a construit pour le football sénégalais », a-t-il conclu, promettant de continuer à défendre les couleurs nationales avec « la même fierté, la même passion et le même amour du Sénégal ».