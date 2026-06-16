Economie : la production industrielle recule de 7,1 % en avril 2026

La production industrielle sénégalaise (hors égrenage de coton) a enregistré une baisse de 7,1 % en avril 2026 par rapport à la même période de l'année 2025. Cette contraction conjoncturelle s'explique principalement par le repli de l'activité dans les industries extractives et chimiques.



La chute de 23,0 % des industries extractives découle directement d'un incident technique survenu dans la principale unité de production du sous-secteur des « autres produits extractifs » (-34,2 %), ayant entraîné un arrêt de travail de près d'un mois et une baisse d'activité de plus de 95 %. Le secteur de la chimie a également pesé sur la tendance en raison d'une absence totale de production d'engrais sur la période.



À l'inverse, les industries manufacturières (+2,4 %) ainsi que le secteur de l'électricité, du gaz et de l'eau (+9,8 %) affichent une dynamique positive. Sur l'ensemble des quatre premiers mois de l'année 2026, l'activité industrielle globale conserve une orientation favorable avec une progression de 3,5 % comparativement au premier quadrimestre 2025.



Pour rappel, l'activité d'égrenage de coton est restée totalement à l'arrêt durant cette période.