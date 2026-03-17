Économie : le Dandé Mayo subit de plein fouet la crise frontalière

La décision de la Mauritanie de suspendre l'exportation de certains produits de consommation crée une onde de choc dans le Dandé Mayo (Nord du Sénégal). Les consommateurs locaux subissent les premières répercussions de l'instabilité géopolitique régionale.



Le blocage des flux commerciaux à la frontière nord entraîne déjà une raréfaction de certains produits essentiels sur les étals. Cette situation découle directement de la nouvelle politique d'exportation mauritanienne, influencée par les tensions au Moyen-Orient et la volonté des autorités de Nouakchott de sécuriser leur propre marché intérieur.



Dans les localités frontalières du Sénégal, l'inquiétude grandit face à l'augmentation des prix. Les populations locales, très dépendantes des échanges transfrontaliers, appellent à une intervention des autorités sénégalaises pour stabiliser l'approvisionnement.