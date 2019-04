Eden Hazard, c'est imminent

Après avoir parlé ici et là de Zidane, d'avor refusé une prolongation de contrat avec Chelsea, Eden Hazard est tout proche du Real Madrid. Selon 'Marca', le Belge réalisera son rêve de jouer pour le Real, puisque l'accord entre les deux parties seraient "imminent". Cela fait longtemps que Chelsea connaît le rêve d'Hazard de jouer tout de blanc vêtu. Le temps joue en la défaveur du club 'blue'. Cet été, et au vu de la non-prolongation d'Hazard, c'est la dernière chance pour Chelsea de recevoir un tant soit peu d'argent pour l'idole de Stamford Bridge. Le quotidien espagnol informe que le Belge, auteur de 17 buts et de 12 passes décisives cette saison, voyagera dans très peu de temps à Maddrid pour connaître les avancées des négociations entre les deux clubs. L'accord pourrait être annoncé plus tôt que prévu. Zidane en a d'ailleurs parlé en conférence de presse. "Je ne vais pas donner mon avis personnel. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié, je le connais personnellement, c'est un joueur fantastique. Nous parlerons à la fin de la saison... ou au début de la suivante", a signalé le technicien français. Il ne manquait plus que le "oui" définitif de Zidane, qui est arrivé il y a quelques jours. Il adore Hazard, pense qu'il peut énormément apporter à l'attaque madrilène. 'Marca' n'a pas publié les chiffres de l'opération, mais a bien confirmé que le Belge signera pour les six prochaines saisons. Il aura un contrat de 'crack', comme on pouvait l'imaginait, et comblera en partie le vide laissé par Cristiano Ronaldo lors de son départ à la Juventus