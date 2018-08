Edouard Mendy « je n’étais pas heureux sous les couleurs de la Guinée Bissau »

« J’ai juste participé à un stage au Portugal avec l’équipe nationale de la Guinée Bissau. Mais, il faut noter que ce n’était pas ma volonté de jouer avec la Guinée Bissau. Je pense que ça aussi il faut que les gens le sachent. Même en le faisant je n’étais pas heureux. Je l’ai fait pour faire plaisir à mon père qui avait un souci de santé. Mais, comme je l’ai dit, je n’étais pas heureux sous ces couleurs », dit Edouard Mendy.



La nouvelle recrue de Aliou Cissé a également décliné son objectif avec l’équipe nationale du Sénégal. « C’est le prochain rassemblement qui me tient à cœur. Parce qu’à partir de là, je pourrai vraiment me projeter vers l’avenir et m’intégrer afin de prouver ce que je peux faire. Et cela me permettra d’avancer à chaque rassemblement. »