Éducation: Amadou Ba met en avant les principaux axes pour une rentrée scolaire réussie

"Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall nous rappelle que la rentrée scolaire cette année revêt une importance particulière, car elle survient dans un contexte de défis multiples auxquels nous devons faire face de manière résolue. Il engage le Gouvernement à assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation économique, ait un accès équitable à une éducation de qualité", a déclaré le Premier Ministre Amadou Ba.

Ainsi, dit-il nous "continuerons à investir dans la construction et la rénovation d'écoles, à améliorer l'accès à l'éducation préscolaire et à renforcer les infrastructures éducatives dans tout le pays". Toutefois, il a souligné que l'éducation ne se limite pas seulement à l'accès à l'école, mais aussi à la qualité de l'enseignement.

"Nous devons veiller à ce que nos enseignants soient bien formés, motivés et bien rémunérés, car ce sont eux qui façonnent l'avenir de notre nation. Nous mettrons en place des programmes de formation continue pour nos éducateurs et encouragerons l'innovation pédagogique", a fait savoir le chef du Gouvernement.

En tant que Gouvernement, poursuit le Premier ministre, "nous avons la responsabilité de veiller à ce que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles pour chaque enfant du Sénégal. Cela signifie que nous devons garantir que nos écoles sont des environnements propres, sains et sécurisés, tout en prenant des mesures vigoureuses pour lutter contre les inondations qui menacent certaines de nos écoles et communautés".

Des mesures d'urgence pour minimiser l'impact des inondations

Le Premier ministre a appelé les membres de son gouvernement à mettre en avant les principaux axes sur lesquels ils devront concentrer leurs efforts pour une rentrée scolaire réussie.

Il s'agit de l’hygiène et la propreté dans nos écoles. "Nous sommes résolus à fournir à nos élèves des environnements propres et hygiéniques pour leur éducation. Cela implique la mise en place de programmes de nettoyage et d'entretien réguliers dans toutes nos écoles, en veillant à ce que les sanitaires soient en bon état de fonctionnement et à ce que l'eau potable soit disponible", a dit Amadou Ba.

Sur la santé des élèves et du personnel éducatif, le Premier ministre souligne que "la santé de nos élèves et de notre personnel éducatif est une priorité absolue. Nous allons renforcer les mesures de prévention des maladies transmissibles, notamment le COVID-19 qui est encore présente dans notre pays".

Pour la lutte contre les inondations, le chef du Gouvernement indique que "nous sommes conscients des inondations saisonnières qui affectent certaines de nos écoles et communautés. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour mettre en place des mesures d'urgence pour minimiser l'impact des inondations sur l'éducation de nos enfants".

Selon Amadou Ba, la résolution de ces défis complexes nécessite une coordination étroite entre les ministères et les acteurs gouvernementaux concernés. "Nous allons établir des mécanismes de coordination efficaces pour assurer que les ressources et les efforts sont déployés de manière stratégique", a-t-il fait savoir.

Le premier ministre Amadou Ba, a présidé ce vendredi 22 Septembre 2023, le conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire. L’objectif a été de prendre des mesures fortes pour permettre aux élèves et enseignants de reprendre le chemin de l’école sans difficultés majeures. Sur ce, le chef du Gouvernement a mis l'accent sur les principaux axes pour une rentrée scolaire réussie.