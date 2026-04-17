Kolda : le 26e Bataillon de Reconnaissance et d’Appui à l’honneur au camp Moussa Molo

Le 26e Bataillon de Reconnaissance et d’Appui (BRA) a célébré, ce vendredi 17 avril, sa fête patronale au camp militaire Moussa Molo de Kolda, lors d’une cérémonie organisée en différé. Initialement prévue le 25 février, cette 11e édition a été un moment fort de communion entre frères d’armes, mais également entre les forces de défense et de sécurité et les populations, dans un esprit de consolidation du concept « armée-nation ».



La cérémonie a été marquée par un moment de recueillement avec le dépôt d’une gerbe de fleurs en hommage aux soldats du bataillon tombés sur le champ d’honneur. Un geste symbolique empreint d’émotion, qui rappelle le sacrifice consenti par ces hommes pour la défense de la patrie.



Prenant la parole, le chef de bataillon Famara Sène, chargé de l’expédition des affaires courantes du 26e BRA, a rendu un vibrant hommage aux disparus. Il a également exprimé sa solidarité à l’endroit de leurs veuves et de leurs enfants, saluant leur courage face à l’épreuve. « Nous prions pour que leurs sacrifices suprêmes au service des idéaux de paix ne soient jamais vains », a-t-il déclaré avec solennité.



Au-delà de l’hommage, cette célébration s’est voulue un moment de partage et d’ouverture. Elle a été ponctuée par une riche animation culturelle, mettant en valeur la diversité des cultures sénégalaises à travers des prestations artistiques variées.



À travers cette fête patronale, le 26e BRA réaffirme ainsi son ancrage au sein de la nation et son engagement à œuvrer aux côtés des populations pour la paix, la sécurité et le développement.