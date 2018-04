Education : Macky Sall caresse les enseignants

«En cette année que j’ai voulue sociale, le Gouvernement vient aussi de consentir d’importants efforts en faveur des enseignants et des médecins», a déclaré le chef de l’Etat lors de son message à la Nation en cette veille de fête de l’indépendance.



Et de détailler : «Ainsi en est-il de l’accord conclu avec les professeurs d’université, pour la généralisation du système de retraite complémentaire. Dans le même esprit, j’ai décidé de la revalorisation de l’indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays, de 60.000 CFA à 85.000 CFA ; soit une augmentation de 25.000 CFA, dont 15.000 payables à compter du 1er octobre 2018, et 10.000 à compter du 1er janvier 2019».



Ces efforts, affirme-t-il ne se limitent pas aux corps précités puisqu’ils concernent aussi le traitement des professeurs et maîtres contractuels sera revalorisé à hauteur de 10.000 CFA. Car, indique le Président Sall, «la communauté éducative reste au cœur de mes préoccupations. Il en est ainsi parce que l’école publique est la seule garante de l’égal accès de tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, à l’éducation et à la formation, donnant la chance à chacun de réaliser son rêve».

Ces promesses, assure-t-il, il veillera à leur application.