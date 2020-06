Education: Mamadou Talla détaille le calendrier scolaire et fixe les dates des examens (Vidéo)

​Le ministre sénégalaise de l’Education nationale Mamadou Talla est revenu sur la reprise partielle des cours pour les classes d’examen, annoncée mercredi à l’issue de conseil des ministres. M. Tall a qui expliqué le calendrier scolaire, a fixé les dates d’examen comme suit : l’Entrée en 6e est fixée le 20 août 2020, le BFEM: 14 septembre (session de remplacement 15 octobre). L’anticipé de philosophie est prévue le 12 août et BAC Technique le 31 août. Le BAC Général est fixé au 02 septembre (Session remplacement 12 octobre).



Pour le passage en classe supérieure, le sous-comité pédagogue prendre les décisions pour chaque élevé au plus tard le 31 juillet. Un décret de réaménagement du calendrier scolaire sera pris et l’ouverture des classes pour l’année scolaire 2020-21 est prévue durant la première semaine de novembre 2020.