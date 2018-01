Education à la sexualité : Plus de 200 000 appels reçus en une année

Mabingué Ngom, directeur général de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a renseigné qu’au Sénégal, à travers la ligne «Gindima», ligne d’information gratuite sur la santé sexuelle et reproductive plus de 200 000 appels ont été reçus en une année.



Pour le Dg du Fonds des Nations-Unies pour la population, c’est une preuve que les besoins d’information sont immenses. «L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. Utilisons cette arme si pacifique et si puissant», a dit M. Ngom.



A en croire M. Ngom, l’investissement dans les secteurs sociaux, notamment l’éducation et la santé, est plus particulièrement en faveur des droits et de la santé des jeunes, n’est pas une contribution. «Elle est bien une condition essentielle pour que la jeunesse soit éduquée, en bonne santé et autonomisée, afin que nos sociétés parviennent à capturer le dividende démographique», dit-il.



Monsieur Ngom a aussi révélé que le taux de grossesse chez les adolescentes est dans la région, plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale avec plus d’une fille sur dix, âgées de 15 à 19 ans, qui donne naissance.