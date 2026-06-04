États-Unis: Washington envisage de réduire ses représentations diplomatiques délivrant des visas en Afrique

L'offensive anti-immigration de l'administration Trump aux États-Unis se poursuit avec, cette fois, une nouvelle illustration qui touche directement l'Afrique. Dans une note interne révélée par l'agence AP, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, fait en effet savoir que le gouvernement va réduire la délivrance des visas sur le continent africain.



En clair : d'ici à la fin du mois de juin, il ne sera plus possible d'effectuer cette démarche que dans une vingtaines d'ambassades et de consulats parmi lesquels Abidjan, Dakar, Djibouti, Kigali, Kinshasa, Lome, Nairobi, Port-Louis, ou Yaoundé.



Objectif affiché: compliquer l'accès des demandeurs aux services consulaires américains

Pour les ressortissants de certains pays comme Madagascar, le Bénin ou le Gabon, cette nouvelle directive va donc se traduire par l'obligation de traverser une frontière ou de prendre un vol international pour obtenir le précieux sésame alors qu'aujourd'hui, près de 50 représentations diplomatiques américaines présentes en Afrique sont, en théorie, autorisées à produire le document…



À Washington, l'administration Trump ne s'en cache pas : avec cette mesure, l'objectif est bien, une fois de plus, de réduire l’immigration aux États-Unis, non seulement en compliquant toujours plus l'accès des demandeurs aux services consulaires américains, mais aussi en décourageant les voyageurs qui seraient tentés de rester sur le sol américain malgré l’expiration de leur visa.