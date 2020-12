Education: le Saemss et le Cusems annoncent des débrayages et des grèves à partir de ce lundi

Après les grèves et les débrayages observés par les enseignants du G6 (6 syndicats les plus représentatifs) dans différentes localités du pays notamment à Fatick et à Pikine (Dakar) la semaine dernière, le mouvement d’humeur se généralise. Le Saemess (Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal) annonce des perturbations à partir de ce lundi.



En effet, leur plan d’action consiste à observer un débrayage ce lundi à 9 heures et une grève totale demain, mardi. Les syndicalistes exigent le paiement intégral des indemnités du baccalauréat, du Bfem (Brevet de fin d'études moyennes) et également des examens professionnels.



« Les enseignants sont partis corriger depuis le mois de septembre, et jusqu’à présent on peine à payer les indemnités aussi bien le Bfem que le bac. Depuis un certain moment, on est en discussion avec certains IA (Inspection d’Académie), dont l’IA de Rufisque, et celle de Pikine, mais on a l’impression qu’ils ne nous dit pas la vérité. Tantôt, on nous dit que c’est au niveau de l’enseignement supérieur, tantôt on nous dit que c’est au niveau des banques », a pesté le Secrétaire général (Sg) du Saemss section Dakar, Amath Waly Ndiaye sur I-radio.



Les sections Cusems (Cadre unitaire des enseignants du Moyen et du Secondaire) de Dakar, Pikine, Guédiawaye, des localités de la banlieue et Rufisque, vont aussi observer une grève à partir de mardi.