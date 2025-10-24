Éducation : le ministère met fin à l’usage du téléphone portable à l’école

Le ministère de l’Éducation nationale a pris une mesure ferme, « l’usage du téléphone portable est désormais strictement interdit dans les écoles, collèges et lycées, publics comme privés ». Dans une circulaire datée du 22 septembre 2025, adressée aux Inspecteurs d’Académie, Inspecteurs de l’Éducation et de la Formation, Directeurs d’école et Chefs d’établissement, le ministre rappelle que « l’usage incontrôlé du téléphone portable compromet les missions essentielles de l’école, qui doit demeurer un espace protégé, voué à l’étude, à la discipline et à l’épanouissement des apprenants ».Selon le document parvenu à PressAfrik, « l’usage du téléphone détourne souvent les élèves de l’apprentissage, en affaiblissant leur concentration et en les exposant à des pratiques contraires aux valeurs éducatives ». Le ministère justifie ainsi cette décision « au nom de l’intérêt supérieur de l’apprenant et de la République ».Cette mesure, déjà inscrite dans les règlements intérieurs des établissements, devra désormais être « appliquée avec la plus grande rigueur ». Elle ne concerne pas les outils numériques à vocation pédagogique tels que les tablettes, ordinateurs ou liseuses, qui restent autorisés lorsqu’ils sont utilisés « sous la responsabilité des équipes éducatives », conformément à la Stratégie du Numérique pour l’Éducation.Pour assurer l’effectivité de cette interdiction, chaque établissement devra « prévoir un dispositif obligatoire de rangement des téléphones portables dès l’entrée dans l’espace scolaire ». Le ministère précise toutefois qu’une dérogation est prévue pour les élèves « en situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé nécessitant l’usage de dispositifs médicaux pouvant intégrer une fonction de communication, sous réserve d’autorisation. »