Éducation : les travailleurs des établissements scolaires et universitaires font part de leur mécontentement

Le Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (Stesu) a vivement dénoncé la suppression de l’indemnité d’affectation, qu’il juge abusive, ainsi que la dégradation continue des conditions de travail du personnel administratif, technique et de service (PATS). Le syndicat appelle les autorités à rétablir la justice sociale dans les établissements.



« Aujourd’hui, nous avons rencontré le directeur du Centre des œuvres universitaires de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ainsi que le recteur. En notre qualité de collaborateurs et de partenaires, nous avons discuté des problèmes rencontrés par les travailleurs. Nous avons effectivement pu constater que les travailleurs de l’UASZ souffrent comme tous les autres PATS des différents centres des œuvres et du rectorat », a déclaré Ousmane Ndiaye, secrétaire général du syndicat.



Poursuivant ses propos, M. Ndiaye a dénoncé ce qu’il considère comme une déconsidération croissante du personnel.



« Le PATS est actuellement piétiné, bafoué dans ses droits. Nous n’accepterons pas que les nouvelles autorités se montrent moins bienveillantes que l’ancien régime. Aujourd’hui, les PATS sont confrontés à des mesures disciplinaires telles que la rétrogradation, qui est une forme de sanction, mais aussi d’immunisation. Ce que nous n’accepterons jamais », a-t-il martelé.



Au micro d’Iradio, le syndicaliste a également abordé les difficultés liées à l’indemnité et au statut professionnel des agents.



« Certains se voient amputer une partie de leur indemnité, et d’autres sont même confrontés à un problème de statut. Il est, en effet, inconcevable d’être recruté comme agent de service pour finir gardien ou technicienne de surface », a-t-il dénoncé.



Le Stesu entend maintenir la pression sur les autorités pour obtenir des réponses concrètes aux revendications des travailleurs du secteur éducatif.