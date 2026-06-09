Éducation numérique : Moustapha Guirassy remet le drapeau national aux trois ambassadrices du Sénégal au Gala « Wrocław Code 2.0 »

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a officiellement remis le drapeau national à Ndeye Amina Mané, Racky Ndiaye et Adja Ngoné Gaye. Ces trois élèves du Lycée d'Excellence Daara Rama s'apprêtent à s'envoler pour la Pologne, où elles représenteront le Sénégal lors de la 10e édition du prestigieux Gala « Wrocław Code 2.0 », l'une des plus grandes compétitions mondiales dédiées à l'éducation numérique.







La qualification de ces trois pensionnaires pour les phases finales de ce concours international de programmation met en lumière la dynamique de transformation du système éducatif sénégalais. La promotion du numérique éducatif constitue en effet un pilier central de la refondation curriculaire en cours, initiée par les autorités pour adapter les enseignements aux exigences du XXIe siècle et stimuler l'innovation chez les jeunes générations.







En marge de cette cérémonie solennelle de remise de drapeau, le ministre Moustapha Guirassy a effectué une visite des installations du Lycée d'Excellence Daara Rama. À cette occasion, il a procédé à la remise d'un lot important de denrées alimentaires destiné à améliorer les conditions de vie et de séjour des élèves au sein de l'établissement.

