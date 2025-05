Effondrement d’immeuble à Touba : l’État veut renforcer le contrôle des constructions

Au lendemain du drame survenu à Touba avec l’effondrement d’un immeuble ayant causé la mort de 11 personnes, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, s’est rendu sur les lieux pour exprimer la compassion du gouvernement et annoncer des mesures fortes.



« L’option que nous avons prise, c’est de renforcer nos municipalités avec des services techniques d’urbanisme », a déclaré le ministre, ce lundi, depuis les locaux de la commune de Touba Mosquée. Il a souligné que « c’est au niveau communal qu’on peut suivre l’ensemble des travaux en cours, veiller au respect des délais, des matériaux utilisés et au contrôle effectif de ce qui se fait », a-t-il déclaré au micro de Aps.



Sur place, M. Fofana a salué la mobilisation rapide des secours et la réactivité des hôpitaux pour la prise en charge des blessés. Il a également transmis les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées et au khalife général des mourides.



Le ministre a déploré un relâchement général dans le secteur du bâtiment. « Le principal risque identifié dans ce secteur reste notre manière de construire et la prolifération de bâtiments menaçant ruine », a-t-il affirmé. À Dakar seulement, « on compte plus de 1.400 bâtiments posant aujourd’hui problème », a-t-il révélé.



Face à cette situation préoccupante, M. Fofana a annoncé qu'une réforme prochaine intégrera un dispositif de contrôle des constructions, en dotant chaque collectivité territoriale d’un service technique d’urbanisme. Cette mesure vise à accompagner les municipalités dans la surveillance et la régulation du secteur.



Par ailleurs, un numéro d’alerte sera mis à la disposition des citoyens pour signaler les dangers liés aux constructions. « L’Inspection générale du bâtiment (IGB) sera également renforcée dans la prochaine loi de finances rectificative », a-t-il indiqué, afin de lui permettre d’assumer pleinement ses missions de contrôle.