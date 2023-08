Effondrement d'un bâtiment à Rufisque : au total, 13 victimes dont 5 morts enregistrées

La fin des recherches entreprises par les sapeurs-pompiers pour sauver les victimes de l'effondrement de l'immeuble R+1 à la cité Sipres de Rufisque vient d'être déclarée. Au total, 13 victimes dont 5 morts ont été dénombrées suite à ce drame survenu ce mercredi vers les coups de 11h 30 minutes.



Selon le reporter de PressAfrik qui était sur place, les soldats du feu ont démarré l'opération de sauvetage dès les premières heures de l'effondrement. Mais, c'est aux environs de 21 heures que les recherches ont pris fin.



Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, ​Birame Faye, a fait le point de la situation : "Il y a eu 13 victimes, 7 évacuées à l'hôpital Youssou Mbargane, une sauvée et évacuée à l'hôpital Principal de Dakar, 5 corps ont été extraits des décombres".



M. Faye a rassuré qu'une "enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances du drame, les responsabilités seront situées et les sanctions seront prises conformément aux fautes commises".



Le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, le préfet de Rufisque ainsi que d'autres autorités du département de Rufisque étaient sur les lieux.