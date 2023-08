Effondrement d'un bâtiment à Rufisque : un corps sans vie retrouvé, les recherches se poursuivent

On en sait un peu plus sur l'effondrement de l'immeuble R+1 qui s'est effondré ce mercredi matin, à la cité Sipres de Rufisque. Selon des informations de PressAfrik, deux individus ont été extirpés des décombres. L'un d'eux a perdu la vie. Il s'agit d'un des ouvriers qui réfectionnaient le bâtiment.



Au moment où ces lignes sont écrites, d'autres sont toujours coincés sous les décombres. Mais les sapeurs-pompiers poursuivent les recherches.



A noter que le Gouverneur de Dakar ainsi que Birame Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile sont actuellement sur les lieux.