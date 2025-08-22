Effondrement de la route Lompoul-Léona : Ageroute mobilise ses équipes

Un affaissement de chaussée a été constaté ce jeudi dans la matinée sur l’axe Lompoul-Léona, à environ trois kilomètres de Lompoul, à la suite des fortes pluies enregistrées ces derniers jours. Une partie de la route s’est effondrée, provoquant une coupure de la circulation et des perturbations pour les usagers.



Selon Ageroute Sénégal, « l’effondrement du remblai de route » est dû « à la perte de cohésion du sol causée par une infiltration d’eau de pluie ».



Alertés par la situation, les services techniques ont immédiatement dépêché une équipe et du matériel pour intervenir. « La pelle est arrivée. On est là où il y a le cratère », témoigne un agent dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.



Les premiers travaux consistent au balisage de la zone et à la remise en place du remblai. Une déviation du trafic est en cours pour sécuriser la zone. « On va dévier un peu le trafic dans cette zone pour pouvoir ensuite combler le cratère. On a mis la signalisation des rubans et des bonhommes de la route pour essayer un peu de sécuriser », explique le technicien.



Ageroute assure que des « mesures structurelles » seront mises en œuvre à la fin de l’hivernage pour stabiliser durablement le tronçon, avec l’utilisation de béton B25 et de perrés dans les zones de hauts remblais.



L’agence invite les usagers à la prudence et les remercie pour leur compréhension, tout en affirmant que « toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité ».