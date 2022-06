Egypte : Patrice Beaumelle pour prendre le relais de l’équipe nationale

Ehab Galal n'est déjà plus le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte. Arrivé il y a moins de trois mois en remplacement de Carlos Queiroz, l'entraîneur de 54 ans a été licencié après seulement trois matchs suite à deux revers contre l'Éthiopie (2-0), lors des éliminatoires de la CAN 2023, et face à la Corée du Sud (4-1), en amical. Le nom de Patrice Beaumelle, remplacé par Jean-Louis Gasset en Côte d'Ivoire, est évoqué pour prendre le relais.